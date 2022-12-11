На Одещині світла може не бути тижні і навіть місяці: у ДТЕК пояснили

Грудень, 10 в 22:03

На відновлення енергооб’єктів в Одеській області знадобиться набагато більше, ніж в попередні рази після ворожих атак.

Про це повідомляє Департамент систем життєзабезпечення та енергоефективності Одеської ОДА.

– Мова йде не про дні, а навіть тижні і не виключено, що 2-3 місяці, – йдеться у повідомленні.

За можливості місцевих мешканців просять тимчасово виїхати за межі області.

Зараз дивляться

– Зі свого боку енергетики та органи влади інтенсивно працюватимуть над відновленням інфраструктури. Ми будемо систематично та оперативно інформувати вас про прогрес у відновлювальних роботах, – додають у департаменті.

Проте на сайті самого Департаменту, ОДА або місцевої енергокомпанії таких даних не міститься, а у коментарях під цим постом пишуть, що ця інформація – фейк.

Оновлено 22:55. Згодом у ДТЕК Одеські електромережі заявили, що інформація про відновлення електропостачання протягом кількох місяців стосується повного ремонту енергосистеми.

– Інформація стосується повного відновлення високовольтних мереж та підстанцій Оператора систему розподілу. Енергетики ДТЕК Одеські електромережі та НЕК Укренерго об’єднали зусилля та працюють разом, щоб якомога скоріше була можливість почергово подавати живленням всім мешканцям міста та області, – йдеться у коментарі енергокомпанії у Facebook.

Нагадаємо, що в ніч на 10 грудня війська РФ атакували Південь України дронами-камікадзе Shahed (Шахід) іранського виробництва. Українські захисники збили 10 із 15 дронів.

Є влучання в енергетичні об’єкти на Одещині. Після цього зникло світло майже в усіх районах та громадах регіону.