Декабрь, 11 в 6:57

На территории захваченной Донецкой области российские оккупанты забирают гражданскую коммунальную технику, чтобы возводить оборонные сооружения.

Поэтому там фактически остановилась работа коммунальных предприятий.

Тот факт, что россиянам понадобилась гражданская техника, считают аналитики Института изучения войны (ISW), свидетельствует о том, что им остро не хватает своего оборудования.

Сейчас смотрят

Напомним, что на днях стало известно, что оккупанты завершили почти непрерывную систему траншей протяженностью 60 км между Сватово и российской границей.

Несмотря на достаточно большую длину, неясно, какова глубина этой системы и ее оборонительные свойства.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 291-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.