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Факти / Україна

Бракує своєї: окупанти на Донеччині забирають комунальну техніку

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
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Втрати техніки РФ_знищена техніка Росії
Фото: Генштаб ЗСУ

На території захопленої Донецької області російські окупанти забирають цивільну комунальну техніку, щоб зводити оборонні споруди.

Через це там фактично зупинилася робота комунальних підприємств.

Той факт, що росіянам знадобилась цивільна техніка, вважають аналітики Інституту вивчення війни (ISW), свідчить про те, що їм гостро бракує свого обладнання.

Зараз дивляться

Нагадаємо, що днями стало відомо, що окупанти завершили майже безперервну систему траншей довжиною 60 км між Сватовим та російським кордоном.

Незважаючи на досить велику довжину, незрозуміло, яка глибина цієї системи та її оборонні властивості.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 291-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: ISW
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