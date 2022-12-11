Бракує своєї: окупанти на Донеччині забирають комунальну техніку

Грудень, 11 в 6:57

На території захопленої Донецької області російські окупанти забирають цивільну комунальну техніку, щоб зводити оборонні споруди.

Через це там фактично зупинилася робота комунальних підприємств.

Той факт, що росіянам знадобилась цивільна техніка, вважають аналітики Інституту вивчення війни (ISW), свідчить про те, що їм гостро бракує свого обладнання.

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Нагадаємо, що днями стало відомо, що окупанти завершили майже безперервну систему траншей довжиною 60 км між Сватовим та російським кордоном.

Незважаючи на досить велику довжину, незрозуміло, яка глибина цієї системи та її оборонні властивості.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 291-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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