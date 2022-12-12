Декабрь, 12 в 15:23

В Сватово Луганской области произошли взрывы на базе оккупантов.

По словам главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, подобная ситуация происходила не только на этой базе, а и в других местах дислокации захватчиков.

— За последнюю неделю оккупанты наконец-то прислушиваются к нашему президенту и “курят” там, где надо. И это не единичные случаи, на самом деле. И вот вчерашний случай — это общежитие. Они в частных домах “курили”, “курили” там, где казармы, “курили” там, где боекомплекты, поэтому для наших Сил обороны это все идет на пользу. Зато у оккупантов есть постоянные проблемы, — отметил он.

По словам главы Луганской ОВА, ситуация остается сложной.

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— Она отличается кардинально с разных сторон. С Донецкого направления, в Белогоровке, Силы обороны постоянно отражают наступления российско-оккупационных войск. Зато со стороны Сватовско-Креминского направления есть успехи наших Сил обороны, — прокомментировал он.

Гайдай добавил, что оккупанты постоянно подвозят силы и средства на Луганщину.

— В основном это свежемобилизованные, те из так называемой частичной мобилизации, которая в России до сих пор не закончилась, несмотря на то, сколько они там людей понабирали. Можно констатировать, что мы уже не увидим профессиональных войск на поле боя. Единственное, что у них осталось — десантники, которых перебросили с Херсонского направления. Часть их есть на Луганщине, часть — на Бахмутском направлении, там постоянные тяжелые бои, наверное, худшая ситуация сейчас в Украине. А остальные войска россиян — это зеки-вагнеровцы и так называемые частично мобилизованные, — сказал глава Луганской ОГА.

— Это просто гражданские люди, переодетые в военную форму. Они не понимают вообще, что происходит, они не подготовлены. Та подготовка, которая у них есть в течение недели, и даже трех недель где-то на учебных базах — это вообще ни о чем, потому что даже если их очень тщательно готовят, профессионального танкиста не подготовят за три недели. Так же артиллериста, — отметил Гайдай.

Гайдай отметил, что сейчас присутствующие в регионе оккупационные войска очень отличаются от тех, которые были в начале вторжения.

Глава Луганской ОВА сказал, что сейчас в ряды захватчиков поступают в основном пехотинцы, они не справляются со своими боевыми задачами, а просто убегают.

— Когда они оказываются на передовой, в тех условиях, которые именно на Луганщине, там рефлексы работают лучше, чем новые знания: они просто бегут. Когда они убегают, они погибают огромным количеством, потому что надо пройти через это. Профессиональные военные знают, что за месяц солдата не подготовить, — подытожил Гайдай.

Напомним, британская разведка сообщала, что россияне бросили в Сватово разгромленную на Харьковском направлении танковую бригаду.

Источник: Луганская ОВА