Грудень, 12 в 15:23

У Сватовому Луганської області сталися вибухи на базі окупантів.

За словами голови Луганської ОВА Сергія Гайдая, подібна ситуація ставалася не тільки на цій базі, а і в інших місцях дислокації загарбників.

– За останній тиждень окупанти нарешті дослухаються до нашого президента і “палять” там, де треба. І це не поодинокі випадки насправді. І от вчорашній випадок – цей гуртожиток. Вони в приватних будинках “палили”, “палили” там, де казарми, “палили” там, де боєкомплекти, тому для наших Сил оборони це все йде на користь. Натомість в окупантів є постійні проблеми, – зазначив він.

За словами очільника Луганської ОВА, ситуація залишається складною.

Зараз дивляться

– Вона відрізняється кардинально з різних боків. З Донецького напрямку, у Білогорівці, Сили оборони постійно відбивають наступи російсько-окупаційних військ. Натомість з боку Сватівсько-Кремінського напрямку є успіх у наших Сил оборони, – прокоментував він.

Гайдай додав, що окупанти постійно підвозять сили й засоби на Луганщину.

– В основному це свіжомобілізовані, ті з так званої часткової мобілізації, яка в Росії досі не закінчилася, попри те, скільки вони там людей понабирали. Можна констатувати, що ми вже не побачимо професійних військ на полі бою. Єдине, що в них залишилось — десантники, яких перекинули з Херсонського напрямку. Частина їх є на Луганщині, частина — на Бахмутському напрямку, там постійні важкі бої, напевно, найгірша ситуація зараз в Україні. А решта військ росіян — це зеки-вагнерівці й так звані частково мобілізовані, – сказав очільник Луганської ОВА.

– Це просто цивільні люди, перевдягнені у військову форму. Вони не розуміють взагалі, що відбувається, вони не підготовлені. Та підготовка, яка в них є протягом тижня, та навіть трьох тижнів десь на навчальних базах — це взагалі ні про що, тому що навіть якщо їх дуже ретельно готують, професійного фахового танкіста не підготують за три тижні. Так само артилериста, – зазначив Гайдай.

Гайдай зазначив, що наразі присутні в регіоні окупаційні війська дуже відрізняються від тих, які були на початку вторгнення.

Очільник Луганської ОВА сказав, що наразі в ряди загарбників надходять в основному піхотинці, вони не справляються зі своїми бойовими завданнями, а просто тікають.

– Коли вони опиняються на передовій, в тих умовах, які саме на Луганщині, там рефлекси працюють краще, ніж нові знання: вони просто біжать. Коли вони втікають, вони гинуть величезною кількістю, бо треба пройти через це. Фахові військові знають, що за місяць солдата не підготувати, – підсумував Гайдай.

Нагадаємо, британська розвідка повідомляла, що росіяни кинули у Сватове розгромлену на Харківському напрямку танкову бригаду.

Джерело: Луганська ОВА