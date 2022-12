РФ бросила под Сватово разгромленную на Харьковщине танковую армию — разведка Британии

Элитная 1 гвардейская танковая армия ВС РФ, дислоцированная вдоль линии обороны в районе Сватового Луганской области, вероятно, частично усилена мобилизованными резервистами.

В то же время ее численность остается значительно ниже утвержденной, что составляет более 25 тыс. военных, сообщает разведка Министерства обороны Великобритании в своде 8 декабря.

Там напомнили, что 1 ГТА понесла тяжелые потери еще в начале масштабного вторжения, а затем во время отступления из Харьковской области в сентябре 2022 года.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 08 December 2022

