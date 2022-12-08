РФ бросила под Сватово разгромленную на Харьковщине танковую армию — разведка Британии

Декабрь, 08 в 12:35

Элитная 1 гвардейская танковая армия ВС РФ, дислоцированная вдоль линии обороны в районе Сватового Луганской области, вероятно, частично усилена мобилизованными резервистами.

В то же время ее численность остается значительно ниже утвержденной, что составляет более 25 тыс. военных, сообщает разведка Министерства обороны Великобритании в своде 8 декабря.

Там напомнили, что 1 ГТА понесла тяжелые потери еще в начале масштабного вторжения, а затем во время отступления из Харьковской области в сентябре 2022 года.

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– Россия завершила почти непрерывную систему траншей протяженностью 60 км между Сватовой и российской границей. Однако, несмотря на продолжительность работ, глубина укреплений остается неизвестной. Эффективность оборонных операций 1 ГТА и других формирований во многом будет зависеть от степени поддержки запасных позиций, – считают в разведке Британии.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 08 December 2022 Find out more about the UK government’s response: https://t.co/nm2wfzARU1 ???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/d2ZC3rnsYg — Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) December 8, 2022

На днях военный эксперт Сергей Грабский заявил, что сейчас есть все предпосылки для взятия под контроль трассы Сватово – Кременная, что открывает перспективы для освобождения Сватового и продвижения в направлении Старобельска.

По его словам, создаются также условия для освобождения Северодонецка и Лисичанская.