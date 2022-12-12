Декабрь, 12 в 21:23

Аварийные отключения электроэнергии в Украине будут продолжаться из-за перегрузки. Недавние обстрелы россиян энергетической инфраструктуры ухудшили состояние украинской энергосистемы. Сейчас ДТЭК работает над новыми графиками отключения света.

Как рассказал генеральный директор компании Мережі Александр Фоменко в эфире национального телемарафона, ситуация с электроэнергией сложная по всей стране, но тяжелее всего в Одесской области из-за недавних обстрелов.

— Самая сложная ситуация у нас в Одесской области. Мы все знаем, что на прошлой неделе было два обстрела энергетических объектов — 10 и 5 декабря. Без электричества оставалась часть Одесского района, это около 700 тыс. клиентов. Совместными усилиями специалистов Укрэнерго и ДТЭК Одесской электросети удалось запитать объекты критической инфраструктуры уже 10 декабря. А 12 декабря мы практически подали и напряжение к потребителям города Одессы и Одесского района. На утро 12 декабря восстановлено снабжение всех клиентов. Мы стараемся включать свет каждому клиенту хотя бы на несколько часов. Но это очень сложно, надежность электроснабжения очень низкая. И есть определенные проблемы с качеством электроэнергии, — сказал гендиректор ДТЭК.

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— Сейчас в Одесской области и Одессе круглосуточно работает более 206 бригад Одесских электросетей. И мы делаем все, что в наших силах, чтобы оперативно все починить. В первую очередь это клиенты, у которых света нет более суток. На утро 12 декабря мы имели более 200 аварийных заявок в городе Одесса и Одесском районе. И это очень много, — сказал он.

По его словам, одновременное подключение многих приборов к электросети приводит к перегрузке, и как следствие — к локальным аварийным отключениям. И энергетики не могут сбалансировать электросети Одессы.

Глава ДТЭК попросил жителей города помочь энергетикам и вытащить из розеток энергозатратные приборы, а также не включать после восстановления электроснабжения одновременно бойлеры, обогреватели, электрические чайники, микроволновые печи, стиральные машины и тому подобное.

— Это лучший способ уменьшить количество аварий. А мы будем продолжать восстанавливать электросети и подавать свет в дома, — уверил гендиректор компании.

Фоменко советует использовать энергозатратные электроприборы по очереди, а телефон можно заряжать.

Он выразил уверенность, что в течение двух-трех дней энергетики смогут стабилизировать ситуацию.

По словам Фоменко, сейчас ДТЭК разрабатывает новые графики подачи электроэнергии.

— Мы все должны понимать, что ситуация продолжает оставаться сложной по всей стране. И из-за обстрелов объектов энергетики много повреждений как генерирующего, так и сетевого оборудования. Поэтому мы разработали такие графики, которые могут на 100% гарантировать освещение по два часа трижды в день, — сообщил гендиректор ДТЭК.

Он добавил, что период отключения — это стабилизационное время, которое позволяет энергетикам маневрировать в зависимости от лимитов или ситуации в энергетике.

Напомним, после ударов России по энергетической инфраструктуре произошло отключение электроэнергии в Одессе и области.