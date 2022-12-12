Грудень, 12 в 21:23

Аварійні відключення електроенергії в Україні продовжуватимуться через перевантаження. Нещодавні обстріли росіян енергетичної інфраструктури погіршили стан української енергосистеми. Наразі ДТЕК працює над новими графіками відключення світла.

Як розповів генеральний директор компанії Мережі Олександр Фоменко в ефірі національного телемарафону, ситуація з електроенергією складна у всій країні, але найважче – в Одеській області через нещодавні обстріли.

– Найскладніша ситуація у нас в Одеській області. Ми всі знаємо, що минулого тижня було два обстріли енергетичних об’єктів – 10 та 5 грудня. Без електрики залишалася частина Одеського району, це близько 700 тис. клієнтів. Сумісними зусиллями фахівців Укренерго та ДТЕК Одеській електромережі вдалося заживити об’єкти критичної інфраструктури вже 10 грудня. А 12 грудня ми практично подали й напругу до споживачів міста Одеси та Одеського району. На ранок 12 грудня відновлено постачання всіх клієнтів. Ми намагаємось вмикати світло кожному клієнту бодай на кілька годин. Але це дуже складно, надійність електропостачання дуже низька. І є певні проблеми з якістю електроенергії, – сказав гендиректор ДТЕК.

За його словами, одночасне підключення багатьох приладів до електромережі призводить до перевантаження, і як наслідок — до локальних аварійних відключень. І енергетики не можуть збалансувати електромережі Одеси.

Зараз дивляться

– Наразі в Одеській області та Одесі цілодобово працює понад 206 бригад Одеських електромереж. І ми робимо все, що в наших силах, щоб оперативно все полагодити. В першу чергу це клієнти, в яких світла немає понад добу. На ранок 12 грудня ми мали понад 200 аварійних заявок у місті Одеса та Одеському районі. І це дуже багато, – сказав він.

Глава ДТЕК попросив мешканців міста допомогти енергетикам та витягнути з розеток енергозатратні прилади, а також не вмикати після відновлення електропостачання одночасно бойлери, обігрівачі, електричні чайники, мікрохвильові печі, пральні машини тощо.

– Це найкращий спосіб зменшити кількість аварій. А ми будемо продовжувати відновлювати електромережі та подавати світло до помешкань, – зазначив гендиректор компанії.

Фоменко радить використовувати енергозатратні електроприлади по черзі, а телефон можна заряджати.

Він висловив упевненість, що протягом двох-трьох днів енергетики зможуть стабілізувати ситуацію.

За словами Фоменка, зараз ДТЕК розробляє нові графіки постачання електроенергії.

– Ми всі повинні розуміти, що ситуація продовжує бути складною по всій країні. І через обстріли об’єктів енергетики багато пошкоджень як генеруючого, так і мережевого обладнання. Тому ми розробили такі графіки, які можуть на 100% гарантувати освітлення по дві години тричі на день, – сказав гендиректор ДТЕК.

Він додав, що період відключення – це стабілізаційний час, який дозволяє енергетикам маневрувати залежно від лімітів або ситуації в енергетиці.

Нагадаємо, після ударів Росії по енергетичній інфраструктурі сталося відключення електроенергії в Одесі та області.