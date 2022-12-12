Декабрь, 12 в 19:47

Энергетики продолжают работать над восстановлением энергосистемы Украины после массированных ракетных ударов РФ.

В большинстве областей действуют стабилизационные графики отключения света. А в тех регионах, где есть необходимость сбалансировать энергосистему и избежать аварий на оборудовании, вводят экстренные отключения.

Где и когда не будет света 13 декабря – читайте в материале Фактов ICTV.

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Киев

Уже несколько дней в столице действуют обновленные графики стабилизационных отключений света, введенные энергокомпанией ДТЭК Киевские электросети.

Графики состоят из трех категорий:

Белый цвет: свет есть и в настоящее время его наличие гарантировано.

свет есть и в настоящее время его наличие гарантировано. Серый цвет: в это время гарантированно не будет света.

в это время гарантированно не будет света. Светло-серый цвет: возможны отключения, если дисбаланс в энергосистеме будет увеличиваться.

Ознакомиться с расписанием отключения света можно по этой ссылке. Интервалы в графике в отдельных случаях могут быть сдвинуты примерно на 40 минут.

Харьковская область

График отключения света в Харьковской области состоит из 12 очередей, начало каждой из очередей меняется еженедельно. Продолжительность отключения – три часа.

Чтобы узнать график на сайте Харьковоблэнерго, надо:

Открыть форму, которая находится по этой ссылке. Выбрать из выпадающего списка ваш населенный пункт, улицу и номер дома. Нажать Проверить. Результат проверки появится внизу.

Форма действует только для плановых отключений, предупредили в облэнерго.

Львовская область

Львовяне распределены по трем группам, которым в разные дни недели выключают свет по четыре часа.

Отдельно в сутки зарезервированы часы, когда свет могут выключать дополнительно. В общей сложности электроэнергия стабильно будет поставляться дважды в сутки по четыре часа (итого — 8 часов).

С перечнем графиков для разных групп львовян можно ознакомиться по этой ссылке.

Винницкая область

В Винницкой области действуют графики плановых отключений между тремя очередями.

1 очередь, часы обесточивания: 00:00-04:00, 06:00-10:00, 12:00-16:00, 18:00-22:00;

2 очередь, часы обесточивания: 02:00-06:00, 08:00-12:00, 14:00-18:00, 20:00-00:00;

3 очередь, часы обесточивания: 00:00-02:00, 04:00-08:00, 10:00-14:00, 16:00-20:00, 22:00-00:00;

Посмотреть принадлежность своего адреса к той или иной очереди в пределах плановых отключений можно по этой ссылке.

Узнать, когда именно будет обесточена соответствующая очередь в Винницкой области можно по этой ссылке.

Черниговская область

На Черниговщине придерживаются графиков “три через шесть”. Сейчас в области не хватает доказанных лимитов потребления электроэнергии, поэтому невозможно ввести график “четыре через четыре”, который действовал раньше.

Перечень адресов, которые входят в три группы отключений электроэнергии, смотрите по этой ссылке.

Закарпатская область

Закарпатьеоблэнерго сообщило, что в связи с изменениями величин генерации электроэнергии и потребления прогнозируемые часы отключения меняются каждый день.

Актуализированную информация о часах включения/отключения электроэнергии с перечнем адресов можно посмотреть по этой ссылке.

Полтавская область

12 декабря Полтаваоблэнерого планирует выключать свет по одной очереди согласно графику почасового отключения. Ожидается, что вторая очередь, которая в графике обозначена в скобках, выключаться не будет.

В то же время, энергетики призывают жителей области экономнее пользоваться бытовыми приборами, освещением и электроотоплением, поскольку от этого зависит стабильная работа электросетей области.

Ознакомиться с графиком в Полтавской области можно по этой ссылке.

В то же время о принадлежности адреса к той или иной очереди можно узнать по этой ссылке.

Хмельницкая область

В Хмельницкой области действуют почасовые графики отключения света, которые учитывают четыре очереди потребителей.

В облэнерго предупреждают, что порядок отключения света между очередями может быть скорректирован.

Чтобы узнать свой адрес в графике почасовых отключений света — перейдите по этой ссылке.

Тернопольская область

На неделю с 12 по 18 декабря в Тернопольоблэнерго обновили стабилизационные графики отключения света.

Предусматривается очередность отключения 6 через 3 часа или 3 через 6 часов. То есть, исходя из почасовой нагрузки на энергосистему, энергетики будут корректировать эту нагрузку, включая или выключая определенную группу потребителей.

Посмотреть соответствие адреса к отключению света согласно графику можно по этой ссылке.

Кировоградская область

В области действуют графики плановых отключений света.

В то же время Кировоградоблэнерго предупреждает, что в регионе могут быть также применены аварийные отключения света, поскольку в энергосистеме области не хватает мощностей.

Проверить наличие текущих отключений или ознакомиться с графиком почасовых отключений можно по этой ссылке.

Сумская область

В регионе также стабильно работают графики отключения света для трех очередей потребителей.

В связи с превышением доведенного лимита мощностей на область дополнительно могут применяться графики аварийных обесточений.

Подробнее ознакомиться с графиками можно по этой ссылке.

Черкасская область

Черкассыоблэнерго разработало онлайн форму, по которой можно легко и быстро узнать график почасовых отключений электрической энергии по адресу.

Соотнести свой адрес с графиком обесточиваний можно по этой ссылке.

Николаевская область

В Николаеве на постоянной основе действуют почасовые графики отключений электроэнергии, согласно которым потребители разделены на три очереди.

Каждая из очередей должна обесточиваться четыре раза в сутки. Продолжительность отключения – около 2 часов.

Кроме того, возможны применение стабилизационных и аварийных отключений, сообщили в облэнерго. Найти свой адрес в графике можно по этой ссылке.

Другие регионы

В таких областях, как Волынская, Житомирская, Ровенская, Ивано-Франковская и Черновицкая тоже действуют стабилизационные графики отключений света.

Ознакомиться с графиками в соответствующих регионах можно на сайтах Волыньоблэнерго, Житомироблэнерго, Ровнооблэнерго, Прикарпатьеоблэнерго и Черновцыоблэнерго.

Из-за очередной российской террористической атаки в Одессе сейчас аварийно выключают свет. В области продолжаются экстренные отключения.

Также графики стабилизационных отключений не действуют на Днепропетровщине – в регионе проходят экстренные отключения.