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Факты / Україна

В Одессе ограничат информацию о сроках возобновления электроснабжения — ОВА

Валентина Чорна, редактор ленты
Електрика, электричество, електропостачання, світло, свет, электроснабжение
Фото: Pexels

Как сообщил глава ОВА Максим Марченко, в Одессе ограничат информацию о сроках возобновления электроснабжения.

Он отметил, что россияне используют информацию о ходе ремонтных работ, чтобы планировать и наносить новые удары по инфраструктуре области.

– Враг использует любую информацию о ходе ремонтных работ для нанесения повторных ударов, а также планирования новых. Поэтому, из-за чувствительности такой информации, обнародовать ее мы будем очень ограничено. Прошу отнестись с пониманием и доверять нам. Когда ситуация с электроснабжением улучшится, каждый из нас это почувствует, – сказал он.

Отметим, что в Одессе вводят аварийные отключения электроэнергии.

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