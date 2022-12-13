В Одесі обмежать інформацію про терміни відновлення електропостачання – ОВА

Грудень, 12 в 22:08

Як повідомив очільник ОВА Максим Марченко, в Одесі обмежать інформацію про терміни відновлення електропостачання.

Він зазначив, що росіяни використовують інформацію про хід ремонтних робіт, щоб планувати та завдавати нових ударів по інфраструктурі області.

– Ворог використовує будь-яку інформацію про хід ремонтних робіт для нанесення повторних ударів, а також планування нових. Тому, через чутливість такої інформації, оприлюднювати її ми будемо дуже обмежено. Прошу віднестись із розумінням та довіряти нам. Коли ситуація з електропостачанням покращиться, кожен із нас це відчує, – сказав він.

Зазначимо, що наразі в Одесі запроваджують аварійні відключення електроенергії.

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Як розповів генеральний директор компанії Мережі Олександр Фоменко, ситуація з електроенергією складна у всій країні, але найважче в Одеській області через нещодавні обстріли.