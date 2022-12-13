Взрывы в Херсоне и бои под Бахмутом: что происходит на 293 сутки войны (онлайн)
Оккупанты обстреляли город Горняк в Донецкой области из РСЗО Ураган: восемь раненых.
В Херсоне, по предварительным данным, один человек погиб, трое – ранены.
Зеленский предложил РФ вывести свои войска из Украины на Рождество.
До конца 2022 года Всемирный банк выделит Украине еще дополнительные $1,7 млрд.
Обещают больше средств ПВО: G7 создаст платформу координации финансовой помощи Украине.
За передачу дронов РФ и подавление протестов: ЕС одобрил новые санкции против Ирана.
Совет ЕС увеличит на €2 млрд фонд, помогающий Украине оружием.
Словакия одобрила пакет помощи Украине более чем на €10 млн.
Как сообщил глава ОВА Максим Марченко, в Одессе ограничат информацию о сроках возобновления электроснабжения.
Он отметил, что россияне используют информацию о ходе ремонтных работ, чтобы планировать и наносить новые удары по инфраструктуре области.
– Враг использует любую информацию о ходе ремонтных работ для нанесения повторных ударов, а также планирования новых. Поэтому, из-за чувствительности такой информации, обнародовать ее мы будем очень ограничено. Прошу отнестись с пониманием и доверять нам. Когда ситуация с электроснабжением улучшится, каждый из нас это почувствует, – сказал он.
Иран намерен ограничить радиус действия ракет, которые страна планирует передать Российской Федерации для ведения полномасштабной войны в Украине, потому что боится международной негативной реакции.
Об этом заявили четыре высокопоставленных израильских чиновника со ссылкой на отчеты разведки в комментарии иностранному изданию.
Поставки иранских баллистических ракет в Россию могут нарушить резолюцию Совета безопасности ООН и запустить механизм “обратного удара”, который возобновит санкции ООН против Ирана. Это стало бы серьезной проблемой для Ирана и России, утверждают источники.
Отсутствие массированных ракетных ударов говорит лишь о том, что враг готовится к ним и может ударить в любой момент.
Об этом в вечернем обращении 12 декабря заявил президент Владимир Зеленский.
— Мы должны осознавать, что Россия не отказалась от этой своей тактики террора. Отсутствие массированных ракетных ударов говорит лишь о том, что враг готовится к ним и может ударить в любое время. Хотя очевидно, что и без света мы хорошо знаем, куда стрелять и что освобождать, Россия все равно надеется на блэкауты. Это последняя надежда террористов, – сказал он.
По словам Зеленского, сейчас правительство работает над тем, чтобы Украина получила как можно больше оборудования, которое может компенсировать ущерб от попаданий ракет.
Украина дала четкий сигнал Ирану, что последствия сотрудничества со страной-агрессором Россией будут выше, чем любая выгода.
Об этом в эфире национального телемарафона сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
— Сейчас предпринимаются определенные шаги — как дипломатические, так и по линии разведывательных органов — чтобы максимально затормозить, а в перспективе и остановить сотрудничество России и Ирана в военной сфере.
Мы довели до Ирана очень простой и четкий сигнал — негативные последствия от действий Украины и ее партнеров в ответ на сотрудничество с Россией будут гораздо выше, чем любая выгода. Они это услышали, посмотрим на их действия в ближайший месяц, – сказал он.
В результате взрыва в гостинице в Мелитополе погибли около 200 российских оккупантов.
Об этом в эфире Фейгин Live заявил советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович. Он отметил, что в гостинице в основном базировались кадыровцы.
– В Мелитополе в отеле погибли в основном кадыровцы. Там, по некоторым данным, около 200 погибших оккупантов. Также известно, что взорван один из мостов. Идет изоляция “театра боя”. Теперь у них будут проблемы с логистикой, — сказал Арестович.