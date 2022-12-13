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Отсутствие массированных ракетных ударов говорит лишь о том, что враг готовится к ним и может ударить в любой момент.

Об этом в вечернем обращении 12 декабря заявил президент Владимир Зеленский.

— Мы должны осознавать, что Россия не отказалась от этой своей тактики террора. Отсутствие массированных ракетных ударов говорит лишь о том, что враг готовится к ним и может ударить в любое время. Хотя очевидно, что и без света мы хорошо знаем, куда стрелять и что освобождать, Россия все равно надеется на блэкауты. Это последняя надежда террористов, – сказал он.

По словам Зеленского, сейчас правительство работает над тем, чтобы Украина получила как можно больше оборудования, которое может компенсировать ущерб от попаданий ракет.