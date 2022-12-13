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Факты / Україна / Общество
Юля Захарченко |
Взрывы в Херсоне и бои под Бахмутом: что происходит на 293 сутки войны (онлайн)

Взрывы в Херсоне и бои под Бахмутом: что происходит на 293 сутки войны (онлайн)

Оккупанты обстреляли город Горняк в Донецкой области из РСЗО Ураган: восемь раненых.

В Херсоне, по предварительным данным, один человек погиб, трое – ранены.

Зеленский предложил РФ вывести свои войска из Украины на Рождество.

До конца 2022 года Всемирный банк выделит Украине еще дополнительные $1,7 млрд.

Обещают больше средств ПВО: G7 создаст платформу координации финансовой помощи Украине.

За передачу дронов РФ и подавление протестов: ЕС одобрил новые санкции против Ирана.

Совет ЕС увеличит на €2 млрд фонд, помогающий Украине оружием.

Словакия одобрила пакет помощи Украине более чем на €10 млн.

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00:20 - 13 декабря

Как сообщил глава ОВА Максим Марченко, в Одессе ограничат информацию о сроках возобновления электроснабжения.

Он отметил, что россияне используют информацию о ходе ремонтных работ, чтобы планировать и наносить новые удары по инфраструктуре области.

– Враг использует любую информацию о ходе ремонтных работ для нанесения повторных ударов, а также планирования новых. Поэтому, из-за чувствительности такой информации, обнародовать ее мы будем очень ограничено. Прошу отнестись с пониманием и доверять нам. Когда ситуация с электроснабжением улучшится, каждый из нас это почувствует, – сказал он.

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00:18 - 13 декабря

Иран намерен ограничить радиус действия ракет, которые страна планирует передать Российской Федерации для ведения полномасштабной войны в Украине, потому что боится международной негативной реакции.

Об этом заявили четыре высокопоставленных израильских чиновника со ссылкой на отчеты разведки в комментарии иностранному изданию.

Поставки иранских баллистических ракет в Россию могут нарушить резолюцию Совета безопасности ООН и запустить механизм “обратного удара”, который возобновит санкции ООН против Ирана. Это стало бы серьезной проблемой для Ирана и России, утверждают источники.

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00:16 - 13 декабря

Отсутствие массированных ракетных ударов говорит лишь о том, что враг готовится к ним и может ударить в любой момент.

Об этом в вечернем обращении 12 декабря заявил президент Владимир Зеленский.

— Мы должны осознавать, что Россия не отказалась от этой своей тактики террора. Отсутствие массированных ракетных ударов говорит лишь о том, что враг готовится к ним и может ударить в любое время. Хотя очевидно, что и без света мы хорошо знаем, куда стрелять и что освобождать, Россия все равно надеется на блэкауты. Это последняя надежда террористов, – сказал он.

По словам Зеленского, сейчас правительство работает над тем, чтобы Украина получила как можно больше оборудования, которое может компенсировать ущерб от попаданий ракет.

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00:09 - 13 декабря

Украина дала четкий сигнал Ирану, что последствия сотрудничества со страной-агрессором Россией будут выше, чем любая выгода.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

— Сейчас предпринимаются определенные шаги — как дипломатические, так и по линии разведывательных органов — чтобы максимально затормозить, а в перспективе и остановить сотрудничество России и Ирана в военной сфере.

Мы довели до Ирана очень простой и четкий сигнал — негативные последствия от действий Украины и ее партнеров в ответ на сотрудничество с Россией будут гораздо выше, чем любая выгода. Они это услышали, посмотрим на их действия в ближайший месяц, – сказал он.

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00:08 - 13 декабря

В результате взрыва в гостинице в Мелитополе погибли около 200 российских оккупантов.

Об этом в эфире Фейгин Live заявил советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович. Он отметил, что в гостинице в основном базировались кадыровцы.

– В Мелитополе в отеле погибли в основном кадыровцы. Там, по некоторым данным, около 200 погибших оккупантов. Также известно, что взорван один из мостов. Идет изоляция “театра боя”. Теперь у них будут проблемы с логистикой, — сказал Арестович.

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