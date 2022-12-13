Дефіцит електроенергії досі значний – Укренерго

Грудень, 13 в 11:54

13 грудня залишається значним дефіцит електроенергії в енергосистемі України.

У НЕК Укренерго довели ліміти споживання всім обленерго.

Для того, щоб отримати точну інформацію щодо кожного окремого регіону, в компанії рекомендують стежити за повідомленнями операторів системи розподілу (обленерго).

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У НЕК наголошують: роботу ремонтних бригад суттєво ускладнює погіршення погодних умов на всій території країни.

Сильний вітер, мороз, налипання мокрого снігу, обледеніння проводів негативно впливають на стан високовольтних та розподільчих мереж.

Крім того, ремонтні бригади чекають дозволу Збройних сил України, щоб почати лагодити об’єкти енергетичної інфраструктури після обстрілу РФ у кількох районах Сходу.

Водночас, повідомляють в Укренерго, станом на сьогодні вдалось заживити населені пункти на деокупованих територіях, деякі з яких залишались без електропостачання з початку повномасштабного вторгнення.

Нагадаємо, що 13 грудня стало відомо про виліт із військової бази Сполучених Штатів до України борту з енергетичним обладнанням на суму близько $13 млн.

Це – перший транш допомоги США в розмірі $53 млн, про який було оголошено наприкінці листопада.

Ще два літаки з обладнанням вилетять зі Сполучених Штатів цього тижня.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 293-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Укренерго

Фото: Ярослав Янушевич