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Факты / Світ / Мировые новости

Из США в Украину летит самолет с энергетическим оборудованием почти на $13 млн

Татьяна Забожко, редактор ленты
Из США в Украину летит самолет с энергетическим оборудованием почти на $13 млн

С военной базы Соединенных Штатов в Украину следует самолет с энергетическим оборудованием на сумму около $13 млн.

Это – первый транш помощи США в размере $53 млн, о котором был объявлено в конце ноября.

Еще два самолета с оборудованием вылетят из Соединенных Штатов на этой неделе.

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– С приходом зимы Россия намеренно пытается заморозить украинцев до смерти.

Поэтому наша цель – помочь Украине защититься от умышленных атак РФ на гражданскую энергетическую инфраструктуру, чтобы это не стало гуманитарной катастрофой, – заявил в комментарии Reuters высокопоставленный чиновник США.

Отметим, что две недели назад США заявили, что срочно выделяют $53 млн на электросетевое оборудование, чтобы помочь Украине противостоять российским атакам на энергетическую инфраструктуру.

Оборудование пообещали оперативно доставить в Киев, чтобы украинцы могли пережить зиму.

В комплекте снабжения, кроме прочего оборудования, должны быть распределительные трансформаторы, автоматические выключатели и разрядники для защиты от перенапряжения.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 293-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Reuters

Фото: Минобороны

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