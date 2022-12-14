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Факти / Україна

Морять голодом і знущаються: росіяни створюють дитячі катівні на окупованих територіях

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Катівня у Херсоні
Фото: Офіс генпрокурора

Росіяни створюють на окупованих територіях катівні для дітей. Такі камери виявили у звільненому Херсоні.

Про це під час брифінгу повідомив Уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець.

– На окупованих територіях є дитячі катівні. Я думав, що дно пробити не можна після Бучі, Ірпеня. Я в Балаклії побачив дві катівні, один хлопець там перебував 90 днів, його виводили на розстріл. В Херсоні 10 катівень, в одній окрема камера, де тримали дітей, – заявив він.

За словами омбудсмена, дітей в катівнях не годували, воду давали через день. Окупанти розповідали дітям, що батьки від них відмовилися.

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– Був один затриманий хлопчик, який на телефон сфотографував російську техніку, тримали в катівні застосуванням тортур, – додав Лубінець.

Нагадаємо, що кілька днів тому на Херсонщині виявили ще одну катівню російських окупантів.

Також правоохоронці знайшли списки 112 громадян, яких могли утримувати в цій будівлі і застосовувати до них фізичний та психологічний тиск.

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