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Факты / Видео / Україна / Общество

Пыточная и мародерство россиян: мужчина на Черниговщине вел Дневник оккупации

Ольга Читайло Журналистка Факты ICTV Маргарита Верещагина Видеоредактор

Житель Тереховки под Черниговом месяц документировал, как и чем россияне обстреливали город. Именно с Тереховки враги координировали наступление на Чернигов. Село они захватили в первые дни войны. Оттуда били по областному центру. Месяц – это была база боевиков.

О том, что произошло в этом месте, рассказывают двое местных Елена Ковалева — она ​​заведующая домом культуры и ее муж Петр, местный аграрий. Петр с первого дня войны вел дневник оккупации. Тщательно документировал преступления россиян, чтобы оккупанты его не нашли, записи пришлось прятать.

Когда русские ушли Елена во вражеских окопах нашла свой семейный вышитый рушнык. Его украли оккупанты из клуба и, похоже, использовали как тряпку. Рушнык отстирала. Теперь она считает его своим символом победы.

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