Декабрь, 16 в 19:18

В вопросе предоставления оружия Украине осталось единственное табу – танки. Киев сейчас работает над его преодолением.

Об этом сообщил в интервью одному из изданий министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По его словам, все остальные виды современного вооружения наше государство уже начало получать.

Сейчас смотрят

– Что касается оружия: у нас осталась одна большая тема, на которую все еще существует табу, это танки. Все остальное в принципе мы уже начали получать. Но и это табу мы снимем, я не имею в этом никаких сомнений. Когда первый западный танк поступит в ВСУ, я с легкостью смогу сказать, что в плане оружия Украина открыла все двери, которые были для нее заперты, — отметил глава МИД.

По словам Кулебы, Украина сейчас находится в позиции, когда, по сути, способна менять позицию тех или иных государств.

Министр прямо не подтвердил согласие США предоставить Украине зенитные ракетные комплексы Patriot и посоветовал дождаться официального сообщения Белого дома. В то же время, он подчеркнул, что “ничего невозможного не бывает”, если над достижением этого тщательно работать.

– Информация есть, но право обнародовать ее оставим Белому дому. Patriot – это одна из самых сложных историй, с которой всей дипломатической команде президента Зеленского приходилось иметь дело, – уточнил Кулеба.

Министр добавил, что военная помощь Украине со стороны Запада не является благотворительностью, поскольку тем самым эти страны инвестируют в собственную безопасность.

– Это, во-первых, инвестиция в их безопасность, безопасность тех, кто дает нам это оружие… Во-вторых, это, извините, расплата за собственные ошибки. Если вы нас довели до ситуации, когда мы ежедневно умираем в условиях российской агрессии, то ваши поставки нам оружия, энергооборудования, поддержка деньгами – это ваша компенсация за эти ошибки, из-за которых мы оказались в этой ситуации, — рассказал Кулеба.

Как проинформировал главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный, наше государство сможет выйти на рубежи 23 февраля, если будет иметь 300 танков, около 700 БМП и 500 гаубиц.