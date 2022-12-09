Декабрь, 09 в 17:22

Украина очень быстро получит от западных партнеров всю необходимую номенклатуру оружия для освобождения своих территорий. Речь идет, в частности, о зенитных ракетных комплексах Patriot, танках Abrams и Leopard.

Такое мнение выразил в интервью одному из украинских телеканалов советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

– Поверьте мне, что очень скоро мы получим и Patriot, и Абрамсы, и Леопарды, и все остальное. Это объективное развитие этой войны. Это все объективно будет на нашей территории через две недели, месяц, два месяца, — убежден Подоляк.

Он добавил, что наше государство получит это оружие в необходимом объеме, включая ракеты нужных дальностей и “со снарядами определенных калибров”.

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Подоляк также анонсировал “очень положительные результаты” в вопросе предоставления Украине систем ПРО (противоракетной обороны), однако детали раскрывать не стал. По его словам, это должно сделать Министерство обороны или президент.

– Я думаю, что мы увеличим возможность защитить свое небо уже сейчас. Мы должны отработать следующие полтора месяца очень мощно с точки зрения права своей защиты на жизнь именно через защиту энергетической системы, – отметил советник руководителя ОПУ.

Подоляк обратил внимание на то, что западные страны-партнеры не сразу принимают решение о предоставлении того или иного вида вооружения. Однако они уже осознали, “что такое РФ”, и что нельзя придерживаться тактики, наблюдавшейся в начале войны в Украине, в 2014 году.

– Посмотрите на логику того, что делают наши партнеры. Им сложно принять определенные решения сразу. Но, тем не менее, они изменили идеологию войны. Они четко понимают, какого типа война идет, что такое Россия и почему не нужно больше играть в “игру 2014 года”, — рассказал Подоляк.

Он подчеркнул, что партнеры Украины действительно верят в то, что наше государство должно победить, а также начинают осознавать, что Киев не пойдет на компромиссы с РФ.

На этом фоне появляется понимание, что Украине постепенно следует передавать все необходимое оружие, что Запад и делает.

– Они практически поверили, что мы не откажемся от своего дела изгнать РФ со всех своих территорий. И с нами договориться о том, что “а может вы с ними что-то там подпишете, где-то посередине”, невозможно. Они в это уже практически верят, – заявил Подоляк.

Он напомнил, что в начале полномасштабной войны Украина практически ничего не получала, потом поступили некоторые виды вооружения. А сегодня у нашего государства есть практически все, о чем просили у партнеров, “кроме отдельных видов оружия”.

– В частности, кроме тех же Patriot, но они у нас тоже будут, как и другие системы ЗРК и ПРО. Эти другие системы уже будут. А Patriot будут немного позже, — проинформировал Подоляк, добавив, что страны-партнеры должны все же ускоряться в этом вопросе.

Как объяснил советник руководителя ОПУ, в предоставлении Украине оружия “есть определенная логика”, а для Европы наше государство сегодня “находится в роли ключевого оппонента РФ”.