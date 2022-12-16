Грудень, 16 в 19:18

Щодо надання зброї Україні залишилося одне табу – танки. Київ наразі працює над його подоланням.

Про це поінформував в інтерв’ю одному з видань міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

За його словами, всі інші види сучасного озброєння наша держава вже почала отримувати.

Зараз дивляться

– Стосовно зброї: у нас залишилась одна велика тема, на яку все ще існує табу, це танки. Все інше в принципі ми вже почали отримувати. Але й це табу ми знімемо, я не маю в цьому жодних сумнівів. Коли перший західний танк надійде до ЗСУ, я з легкістю зможу сказати, що в плані зброї Україна відчинила всі двері, які були для неї замкнуті, – зазначив глава МЗС.

За словами Кулеби, Україна зараз перебуває в стані, коли здатна змінювати позицію тих чи інших держав.

Міністр прямо не підтвердив згоду США надати Україні зенітні ракетні комплекси Patriot та порадив дочекатись офіційного повідомлення Білого дому. Водночас він наголосив, що “нічого неможливого не буває”, якщо над досягненням цього ретельно працювати.

– Інформація є, але право оприлюднювати її залишимо Білому дому. Patriot – це одна з найскладніших історій, з якою всій дипломатичній команді президента Зеленського доводилось мати справу, – уточнив Кулеба.

Міністр додав, що військова допомога Україні з боку Заходу не є благодійністю, оскільки тим самим ці країни інвестують у власну безпеку.

– Це, по-перше, інвестиція у їхню безпеку… По-друге, це, вибачте, розплата за власні помилки. Якщо ви нас довели до ситуації, коли ми щодня вмираємо в умовах російської агресії, то ваші постачання нам зброї, енергообладнання, підтримка грошима – це ваша компенсація за ці помилки, через які ми опинилися в цій ситуації, – розповів Кулеба.

Як поінформував головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний, наша держава зможе вийти на рубежі 23 лютого, якщо матиме 300 танків, близько 700 БМП та 500 гаубиць.