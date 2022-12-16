Декабрь, 16 в 20:20

НЭК Укрэнерго отменила действие чрезвычайной ситуации в объединенной энергосистеме (ОЭС) Украины.

Об этом говорится на сайте компании Укрэнерго вечером 16 декабря.

— Для выполнения требований пункта 9.1.3 Правил рынка информируем о прекращении действия чрезвычайной ситуации в ОЭС Украины, наступившей 16.12.2022 года в результате массированных ракетных обстрелов со стороны РФ электроэнергетической инфраструктуры Украины (тепловые электростанции, гидроэлектростанции, подстанции магистральных сетей 330-750 кВ), — говорится на сайте компании.

Ранее сообщалось, что из-за российского массированного обстрела по объектам электроэнергетической инфраструктуры Украины с утра 16 декабря энергосистема потеряла более 50% потребления. Кодекс системы передачи Укрэнерго предусматривает потерю такого потребления как наступление режима системной аварии.

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В связи с этим в энергокомпании уведомили о наступлении чрезвычайной ситуации, начиная с расчетного периода 9:00 16 декабря.

Напомним, из-за повреждения энергетических объектов в нескольких областях Украины по всей стане 16 декабря вводятся аварийные отключения света.

Источник: Укрэнерго