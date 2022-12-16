Ракетные удары по энергообъектам: в Украине вводят экстренные отключения света
По всей стране вводятся экстренные отключения света.
Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.
По его словам, во время массированного ракетного удара есть несколько прилетов по энергообъектам в ряде областей Украины. Из-за этого по всей стране вводятся экстренные аварийные отключения света.
В настоящее время все экстренные и ремонтные службы работают на местах попадания ракет.
Кирилл Тимошенко призвал людей с пониманием отнестись к отключениям света и временным перепадам подачи водо- и теплоснабжения.
А еще он напомнил, что украинцы могут воспользоваться Пунктами незламності.
Ранее в ДТЭК сообщили, что в Киеве из-за ракетной атаки вводятся экстренные отключения света.
Министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что есть поврежденные энергообъекты как на востоке, так и на юге страны.
— Возможно падение объемов генерации. Происходят аварийные отключения света. Как только это будет возможно – энергетики будут возобновлять энергоснабжение, – подчеркнул министр.
Об отсутствии электричества в городах сообщили мэр Харькова Игорь Терехов и мэр Полтавы Александр Мамай.