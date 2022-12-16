Декабрь, 16 в 10:49

По всей стране вводятся экстренные отключения света.

Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

По его словам, во время массированного ракетного удара есть несколько прилетов по энергообъектам в ряде областей Украины. Из-за этого по всей стране вводятся экстренные аварийные отключения света.

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В настоящее время все экстренные и ремонтные службы работают на местах попадания ракет.

Кирилл Тимошенко призвал людей с пониманием отнестись к отключениям света и временным перепадам подачи водо- и теплоснабжения.

А еще он напомнил, что украинцы могут воспользоваться Пунктами незламності.

Ранее в ДТЭК сообщили, что в Киеве из-за ракетной атаки вводятся экстренные отключения света.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что есть поврежденные энергообъекты как на востоке, так и на юге страны.

— Возможно падение объемов генерации. Происходят аварийные отключения света. Как только это будет возможно – энергетики будут возобновлять энергоснабжение, – подчеркнул министр.

Об отсутствии электричества в городах сообщили мэр Харькова Игорь Терехов и мэр Полтавы Александр Мамай.