Грудень, 16 в 20:20

НЕК Укренерго скасувала дію надзвичайної ситуації в об’єднаній енергосистемі (ОЕС) України.

Про це йдеться на сайті компанії Укренерго ввечері 16 грудня.

– На виконання вимог пункту 9.1.3 Правил ринку інформуємо про припинення дії надзвичайної ситуації в ОЕС України, що настала 16.12.2022 року внаслідок масованих ракетних обстрілів з боку РФ електроенергетичної інфраструктури України (теплові електростанції, гідроелектростанції, підстанції магістральних мереж 330-750 кВ), – йдеться на сайті компанії.

Раніше повідомлялося, що через російський масований обстріл по об’єктах електроенергетичної інфраструктури України з ранку 16 грудня енергосистема втратила понад 50% споживання. Кодекс системи передачі Укренерго передбачає втрату такого споживання як настання режиму системної аварії.

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У зв’язку з цим в енергокомпанії повідомили про настання надзвичайної ситуації, починаючи з розрахункового періоду 9:00 16 грудня.

Нагадаємо, через пошкодження енергетичних об’єктів у кількох областях України по всій країні 16 грудня запроваджуються аварійні відключення світла.

Джерело: Укренерго