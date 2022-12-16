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Факты / Україна

Украине нужно еще 17 тыс. больших генераторов, чтобы пройти зиму — Шмыгаль

Илья Нежигай, редактор ленты
Денис Шмигаль
Фото: Правительственный портал

В Украину импортировано 500 тыс. маломощных генераторов, но для прохождения зимы нужно около 17 тыс. крупных установок.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания Кабинета министров 16 декабря.

— Малые и средние украинские предприниматели уже импортировали 500 тыс. маломощных генераторов. Но для прохождения зимы нам нужно еще около 17 тыс. крупных и промышленных генераторных установок, — сказал он.

По его словам, у правительства остается надежда, что часть этих потребностей можно будет закрыть с помощью стран-партнеров.

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Ранее Факты ICTV писали, почему нельзя ставить генераторы в квартире и к каким последствиям это может привести, если все же нарушить правило.

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Источник: Правительство Украины

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