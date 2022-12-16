Грудень, 16 в 18:37

В Україну імпортовано 500 тис. малопотужних генераторів, але для проходження зими потрібно близько 17 тис. великих установок.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Кабінету міністрів 16 грудня.

– Малі та середні українські підприємці вже імпортували 500 тис. малопотужних генераторів. Але для проходження зими нам потрібно ще близько 17 тис. великих і промислових генераторних установок, – сказав він.

За його словами, в уряду залишається надія, що частину цих потреб можна буде закрити за допомогою країн-партнерів.

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Напередодні Верховна Рада підтримала в другому читанні та в цілому законопроєкти, які дають змогу звільнити від мита і податку на додану вартість (ПДВ) термінали Starlink, генератори та інше обладнання.

Раніше Факти ICTV писали, чому не можна ставити генератори у квартирі і до яких наслідків це може призвести, якщо все ж таки порушити правило.

Джерело: Уряд України