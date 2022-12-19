ШАГ 1. Определяем, кто имеет право на пенсию по инвалидности
Согласно статье 32 закона Об общеобязательном государственном пенсионном страховании, лица, которым установлена инвалидность, имеют право на пенсию в зависимости от группы.
Однако для этого необходимо иметь страховой стаж на время наступления инвалидности или на день обращения за пенсией.
Так, для лиц с инвалидностью I группы необходимо иметь от 1-го до 10-ти лет страхового стажа в зависимости от их возраста.
В частности, до достижения 25 лет включительно необходимо иметь 1 год страхового стажа, а лицам от 54 лет до достижения 59 лет включительно — 10 лет.
Для лиц с инвалидностью II и III групп закон предусматривает приобретение от 1-го до 14-ти лет страхового стажа.
Например, до достижения 23 лет включительно необходимо иметь 1 год страхового стажа, а лицам от 56 лет до достижения 59 лет включительно — 14 лет.
Пенсия по инвалидности в зависимости от группы назначается в таких размерах:
- лицам с инвалидностью I группы — 100% пенсии по возрасту;
- лицам с инвалидностью II группы — 90% пенсии по возрасту;
- лицам с инвалидностью III группы — 50% пенсии по возрасту.
В то же время пенсии в Украине выплачиваются в размере не менее прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.
ШАГ 2. Собираем необходимые документы
К заявлению о назначении пенсии по инвалидности прилагаются:
- Паспорт, ID-карта или другой документ, удостоверяющий личность, место проживания (регистрации) и возраст
- Идентификационный номер.
- Документы, подтверждающие страховой стаж (трудовая книжка, документы об обучении, военной службе и т. п.).
- Выписка из акта освидетельствования Медико-социальной экспертной комиссии об установлении группы, причинах и сроках инвалидности.
- Справка о заработной плате за период страхового стажа до 1 июля 2000 года (если страховой стаж, начиная с 01.07.2000, составляет менее 60 месяцев, подается справка о зарплате (доходе) за любые 60 календарных месяцев страхового стажа подряд до 30.06.2000).
- Два цветных фото размером 4×6 см.
ШАГ 3. Подаем заявление и документы в Пенсионный фонд
Заявление о назначении пенсии и необходимые документы подаются в любое управление Пенсионного фонда Украины независимо от места проживания лично.
Также заявление можно подать через представителя, который действует на основании выданной ему доверенности, удостоверенной нотариально.
В таком случае оно передается в управление ПФУ по месту жительства (регистрации) лица, подавшего заявление.
Все адреса управлений Пенсионного фонда здесь.
Есть еще один способ оформления пенсии по инвалидности — через портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины.
Для этого необходимо войти в систему, выбрать соответствующую услугу, прикрепить сканы документов и подписать заявление квалифицированной электронной подписью.
Или можете воспользоваться мобильным приложением Пенсионный фонд.
ШАГ 4. Ждем назначения пенсии по инвалидности
Пенсия по инвалидности назначается со дня установления инвалидности, если с заявлением обращаются в течение трех месяцев со дня установления инвалидности.
Территориальный орган Пенсионного фонда рассматривает заявление до 10 дней со дня его поступления и принимает решение о назначении (перерасчете) или об отказе в назначении.
В то же время этот срок может быть продлен по решению руководителя территориального органа ПФУ в случае проведения дополнительной проверки достоверности сведений о лицах, подлежащих общеобязательному государственному пенсионному страхованию, условий их труда и других сведений, предусмотренных законодательством, для определения права на пенсию, но не более чем на 15 дней.