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Факты / Україна
Валентина Летяк |
Как оформить пенсию по инвалидности в Украине 2023

Как оформить пенсию по инвалидности в Украине 2023

Украинцы в случае частичной или полной потери здоровья имеют право на оформление пенсии по инвалидности.

Она назначается независимо от того, когда наступила инвалидность: в период работы, до поступления на работу или после ее прекращения.

Как правильно это сделать и какие документы необходимо собрать в 2023 году, Фактам ICTV рассказали в Пенсионном фонде Украины и Министерстве социальной политики.

ШАГ 1. Определяем, кто имеет право на пенсию по инвалидности

Согласно статье 32 закона Об общеобязательном государственном пенсионном страховании, лица, которым установлена ​​инвалидность, имеют право на пенсию в зависимости от группы.

Однако для этого необходимо иметь страховой стаж на время наступления инвалидности или на день обращения за пенсией.

Так, для лиц с инвалидностью I группы необходимо иметь от 1-го до 10-ти лет страхового стажа в зависимости от их возраста.

В частности, до достижения 25 лет включительно необходимо иметь 1 год страхового стажа, а лицам от 54 лет до достижения 59 лет включительно — 10 лет.

Для лиц с инвалидностью II и III групп закон предусматривает приобретение от 1-го до 14-ти лет страхового стажа.

Например, до достижения 23 лет включительно необходимо иметь 1 год страхового стажа, а лицам от 56 лет до достижения 59 лет включительно — 14 лет.

Пенсия по инвалидности в зависимости от группы назначается в таких размерах:

  • лицам с инвалидностью I группы — 100% пенсии по возрасту;
  • лицам с инвалидностью II группы — 90% пенсии по возрасту;
  • лицам с инвалидностью III группы — 50% пенсии по возрасту.

В то же время пенсии в Украине выплачиваются в размере не менее прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

ШАГ 2. Собираем необходимые документы

К заявлению о назначении пенсии по инвалидности прилагаются:

  1. Паспорт, ID-карта или другой документ, удостоверяющий личность, место проживания (регистрации) и возраст
  2. Идентификационный номер.
  3. Документы, подтверждающие страховой стаж (трудовая книжка, документы об обучении, военной службе и т. п.).
  4. Выписка из акта освидетельствования Медико-социальной экспертной комиссии об установлении группы, причинах и сроках инвалидности.
  5. Справка о заработной плате за период страхового стажа до 1 июля 2000 года (если страховой стаж, начиная с 01.07.2000, составляет менее 60 месяцев, подается справка о зарплате (доходе) за любые 60 календарных месяцев страхового стажа подряд до 30.06.2000).
  6. Два цветных фото размером 4×6 см.

ШАГ 3. Подаем заявление и документы в Пенсионный фонд

Заявление о назначении пенсии и необходимые документы подаются в любое управление Пенсионного фонда Украины независимо от места проживания лично.

Также заявление можно подать через представителя, который действует на основании выданной ему доверенности, удостоверенной нотариально.

В таком случае оно передается в управление ПФУ по месту жительства (регистрации) лица, подавшего заявление.

Все адреса управлений Пенсионного фонда здесь.

Есть еще один способ оформления пенсии по инвалидности — через портал электронных услуг  Пенсионного фонда Украины.

Для этого необходимо войти в систему, выбрать соответствующую услугу, прикрепить сканы документов и подписать заявление квалифицированной электронной подписью.

Или можете воспользоваться мобильным приложением Пенсионный фонд.

ШАГ 4. Ждем назначения пенсии по инвалидности

Пенсия по инвалидности назначается со дня установления инвалидности, если с заявлением обращаются в течение трех месяцев со дня установления инвалидности.

Территориальный орган Пенсионного фонда рассматривает заявление до 10 дней со дня его поступления и принимает решение о назначении (перерасчете) или об отказе в назначении.

В то же время этот срок может быть продлен по решению руководителя территориального органа ПФУ в случае проведения дополнительной проверки достоверности сведений о лицах, подлежащих общеобязательному государственному пенсионному страхованию, условий их труда и других сведений, предусмотренных законодательством, для определения права на пенсию, но не более чем на 15 дней.

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Фото: Depositphotos

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