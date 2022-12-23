Декабрь, 23 в 9:14

Российские войска осуществляют инженерное оборудование оборонных позиций на территории временно оккупированного Крыма.

Обновленные данные с пока еще захваченного полуострова сообщили 23 декабря в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

По информации, имеющейся в распоряжении украинской стороны, в настоящее время вражеские подразделения возводят оборону вдоль автодороги Красноперекопск – Джанкой.

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Напомним, что 15 декабря в Главном управлении разведки Минобороны Украины сообщили, что российская армия в оккупированном Крыму, боясь высадки украинского десанта, пытается укрепить береговую линию.

В частности, вдоль берега близ села Молочное в Сакском районе оккупанты начали обустраивать сеть минных заграждений, окопов и траншей.

Дополнительно захватчики устанавливают так называемые зубы дракона (ряды бетонных пирамид, – Ред.), которые должны остановить передвижение тяжелой техники.

Секретарь Совета безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что окопы, которые военные РФ нарыли во временно оккупированном Крыму, “точно не помогут России, а полуостров вернется под контроль Киева”.

По мнению военного эксперта полковника Сергея Грабского, линии обороны, которые россияне начали возводить на пляжах Крыма, не представляют никакого интереса или угрозы для Вооруженных сил Украины.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 303-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Источник: Генштаб ЗСУ

Фото: ГУР