Генштаб ЗСУ: окупанти зводять оборону вздовж дороги Красноперекопськ – Джанкой

Грудень, 23 в 9:14

Російські війська здійснюють інженерне обладнання оборонних позицій на території тимчасово окупованого Криму.

Оновлені дані з поки що захопленого півострова повідомили 23 грудня в Генеральному штабі Збройних сил України.

За інформацією, яка є в розпорядженні української сторони, нині ворожі підрозділи зводять оборону вздовж автошляху Красноперекопськ – Джанкой.

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Нагадаємо, що 15 грудня в Головному управлінні розвідки Міноборони України повідомили, що російська армія в окупованому Криму, боячись висадки українського десанту, намагається укріпити берегову лінію,

Зокрема, уздовж берега поблизу села Молочне в Сакському районі окупанти почали облаштовувати мережу мінних загороджень, окопів та траншей.

Додатково загарбники встановлюють так звані зуби дракона (ряди бетонних пірамід, – Ред.), які повинні зупинити пересування важкої техніки.

Секретар Ради безпеки та оборони України Олексій Данілов заявив, що окопи, які військові РФ нарили в тимчасово окупованому Криму, “точно не допоможуть Росії, а півострів повернеться під контроль Києва”.

На переконання військового експерта полковника Сергія Грабського, лінії оборони, які росіяни почали зводити на пляжах Криму, не становлять жодного інтересу чи загрози для Збройних сил України.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 303-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: Генштаб ЗСУ

Фото: ГУР