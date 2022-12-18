Декабрь, 18 в 9:51

Линии обороны, которые россияне возводят на пляжах Крыма, не представляют никакого интереса или угрозы для Вооруженных сил Украины.

Наверное, россияне так греются – Грабский о вырытых окопах на пляжах Крыма / 9 фотографий

Об этом военный эксперт полковник Сергей Грабский сообщил в эфире общенационального телемарафона.

– Что происходит в Крыму? Ну, наверное, они (российские военные, – Ред.) греются, – шутя говорит Сергей Грабский.

Эксперт уверяет: никто туда не собирается наступать.

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Во-первых, в Крыму есть буквально несколько участков, где допустима высадка десанта.

Во-вторых, никто всерьез не рассматривает этот вопрос, потому что для этого нет десантных средств.

По его словам, есть смысл говорить о высадке десанта только в случае создания специальных подразделений, являющихся аналогом британской специальной лодочной службы.

– Для прорыва украинских войск ключевым является город Мелитополь. Генерал Залужный уже не раз говорил, что в случае освобождения этого города судьба Крыма фактически будет решена, – объясняет Сергей Грабский.

В таком случае, добавляет военный эксперт, Крым превратится в остров, освобождение которого будет зависеть от возможностей ВСУ в ближайшей перспективе.

– Поэтому эти окопы и “зубы дракона” являются элементом самоуспокоения для российской стороны, четко осознающей невозможность удержания Крыма, – считает Сергей Грабский.

Напомним, что 15 декабря в Главном управлении разведки Минобороны Украины сообщили, что российская армия в оккупированном Крыму, боясь высадки украинского десанта, пытается укрепить береговую линию.

В частности, вдоль берега близ села Молочное в Сакском районе оккупанты начали обустраивать сеть минных заграждений, окопов и траншей.

Дополнительно захватчики устанавливают так называемые зубы дракона (ряды бетонных пирамид, – Ред.), которые должны остановить передвижение тяжелой техники.

Секретарь Совета безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что окопы, которые военные РФ нарыли во временно оккупированном Крыму, “точно не помогут России, а полуостров вернется под контроль Киева”.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 298-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Фото: Оперативный ВСУ