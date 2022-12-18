Наверное, россияне так греются – Грабский о вырытых окопах на пляжах Крыма
Линии обороны, которые россияне возводят на пляжах Крыма, не представляют никакого интереса или угрозы для Вооруженных сил Украины.
Об этом военный эксперт полковник Сергей Грабский сообщил в эфире общенационального телемарафона.
– Что происходит в Крыму? Ну, наверное, они (российские военные, – Ред.) греются, – шутя говорит Сергей Грабский.
Эксперт уверяет: никто туда не собирается наступать.
Во-первых, в Крыму есть буквально несколько участков, где допустима высадка десанта.
Во-вторых, никто всерьез не рассматривает этот вопрос, потому что для этого нет десантных средств.
По его словам, есть смысл говорить о высадке десанта только в случае создания специальных подразделений, являющихся аналогом британской специальной лодочной службы.
– Для прорыва украинских войск ключевым является город Мелитополь. Генерал Залужный уже не раз говорил, что в случае освобождения этого города судьба Крыма фактически будет решена, – объясняет Сергей Грабский.
В таком случае, добавляет военный эксперт, Крым превратится в остров, освобождение которого будет зависеть от возможностей ВСУ в ближайшей перспективе.
– Поэтому эти окопы и “зубы дракона” являются элементом самоуспокоения для российской стороны, четко осознающей невозможность удержания Крыма, – считает Сергей Грабский.
Напомним, что 15 декабря в Главном управлении разведки Минобороны Украины сообщили, что российская армия в оккупированном Крыму, боясь высадки украинского десанта, пытается укрепить береговую линию.
В частности, вдоль берега близ села Молочное в Сакском районе оккупанты начали обустраивать сеть минных заграждений, окопов и траншей.
Дополнительно захватчики устанавливают так называемые зубы дракона (ряды бетонных пирамид, – Ред.), которые должны остановить передвижение тяжелой техники.
Секретарь Совета безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что окопы, которые военные РФ нарыли во временно оккупированном Крыму, “точно не помогут России, а полуостров вернется под контроль Киева”.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 298-е сутки.
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Фото: Оперативный ВСУ