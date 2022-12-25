Різдвяний ранок у Херсоні почався з вибухів
У Херсоні у різдвяний ранок чутно потужні вибухи.
Про це пишуть місцеві пабліки. Зазначається, що російські військові злочинці знову атакують житлові квартали з артилерії.
– Різдвяний ранок і черговий доказ, що в терористів РФ не залишилось нічого людського, – йдеться у повідомлені.
Відомо, що повітряна тривога в Херсонській області була оголошена о 9.20.
Чекаємо на офіційну інформацію.
Також на ранок 25 грудня у багатьох областях України триває повітряна тривога.
Нагадаємо, що 24 грудня Росія ударила по Херсону, внаслідок чого загинуло 10 людей, ще 55 осіб отримали поранення.
За повідомленням Херсонської ОВА, 23 грудня в області РФ вбила 5 мирних людей, 17 осіб постраждали. Серед них є 6-річна дитина, вона у тяжкому стані у лікарні.
Фото: Суспільне Херсон