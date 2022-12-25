Грудень, 25 в 10:15

У Херсоні у різдвяний ранок чутно потужні вибухи.

Про це пишуть місцеві пабліки. Зазначається, що російські військові злочинці знову атакують житлові квартали з артилерії.

– Різдвяний ранок і черговий доказ, що в терористів РФ не залишилось нічого людського, – йдеться у повідомлені.

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Відомо, що повітряна тривога в Херсонській області була оголошена о 9.20.

Чекаємо на офіційну інформацію.

Також на ранок 25 грудня у багатьох областях України триває повітряна тривога.

Нагадаємо, що 24 грудня Росія ударила по Херсону, внаслідок чого загинуло 10 людей, ще 55 осіб отримали поранення.

За повідомленням Херсонської ОВА, 23 грудня в області РФ вбила 5 мирних людей, 17 осіб постраждали. Серед них є 6-річна дитина, вона у тяжкому стані у лікарні.

Фото: Суспільне Херсон