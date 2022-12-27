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Факты / Україна

Погода в Киеве: метеорологи объявили первый уровень опасности

Евгения Грейс, редактор ленты
Туман погода
Фото: Pixabay

Погода в Киеве и области 27 декабря будет сложной. Синоптики объявили о первом уровне опасности.

Украинский гидрометцентр сообщает о плохой видимости -200-500 м. Ожидается густой туман. Водителей просят быть осторожнее на дорогах.

Температура в столице может сегодня днем достигать пяти градусов тепла. Ночью же столбик термометра может опуститься ниже нуля.

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Погода будет облачной, с возможными прояснениями. Ожидается небольшой дождь, а ночью — мокрый снег.

Ветер будет в районе 7-12 м/с.

Напомним, в США бушует снежный шторм, который вызвал отмену рейсов и увеличение количества ДТП.

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Источник: Гидрометцентр
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