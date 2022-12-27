Погода в Киеве: метеорологи объявили первый уровень опасности
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Погода в Киеве и области 27 декабря будет сложной. Синоптики объявили о первом уровне опасности.
Украинский гидрометцентр сообщает о плохой видимости -200-500 м. Ожидается густой туман. Водителей просят быть осторожнее на дорогах.
Температура в столице может сегодня днем достигать пяти градусов тепла. Ночью же столбик термометра может опуститься ниже нуля.
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Погода будет облачной, с возможными прояснениями. Ожидается небольшой дождь, а ночью — мокрый снег.
Ветер будет в районе 7-12 м/с.
Напомним, в США бушует снежный шторм, который вызвал отмену рейсов и увеличение количества ДТП.