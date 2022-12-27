Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

Погода в Києві: метеорологи оголосили перший рівень небезпеки

Євгенія Грейс, редакторка стрічки новин
Туман погода
Фото: Pixabay

Погода в Києві та області 27 грудня буде складною. Синоптики оголосили про перший рівень небезпеки.

Український гідрометцентр повідомляє про погану видимість -200-500 м. Очікується густий туман. Водіїв просять бути обережнішими на дорогах.

Температура в столиці може сьогодні вдень сягати п’яти градусів тепла. Вночі ж стовпчик термометра може опуститися нижче нуля.

Зараз дивляться

Погода буде хмарною, з можливими проясненнями. Очікується невеликий дощ, а вночі – мокрий сніг.

Вітер буде в районі 7-12 м/с.

Нагадаємо, у США вирує сніговий шторм, який спричинив скасування рейсів та збільшення кількості ДТП.

Читайте
Близько нуля та мокрий сніг з дощем: якою буде погода на Новий рік 2023 в Україні

Джерело: Гідрометцентр
Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка