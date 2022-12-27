Грудень, 27 в 11:27

Погода в Києві та області 27 грудня буде складною. Синоптики оголосили про перший рівень небезпеки.

Український гідрометцентр повідомляє про погану видимість -200-500 м. Очікується густий туман. Водіїв просять бути обережнішими на дорогах.

Температура в столиці може сьогодні вдень сягати п’яти градусів тепла. Вночі ж стовпчик термометра може опуститися нижче нуля.

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Погода буде хмарною, з можливими проясненнями. Очікується невеликий дощ, а вночі – мокрий сніг.

Вітер буде в районі 7-12 м/с.

Нагадаємо, у США вирує сніговий шторм, який спричинив скасування рейсів та збільшення кількості ДТП.