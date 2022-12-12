Декабрь, 12 в 13:58

Точный прогноз погоды на Новый год 2023 в Украине будет не раньше, чем за пять дней до праздника, а по предварительным данным, доступным на сегодня, – на большей части территории страны будет идти мокрый снег с дождем, температура воздуха будет колебаться в пределах 0 градусов.

Погода на Новый год 2023 в Киеве

В столице 31 декабря ожидается мокрый снег. Днем до +2 градусов тепла, а в новогоднюю ночь похолодает до -1.

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В первый день Нового года, 1 января, тоже возможны небольшие осадки и температура около 0 градусов.

Погода на Новый год 2023 в Харькове

Здесь тоже осадки. Последний день 2022 года будет достаточно теплым, дневная температура в пределах +2 градусов тепла.

Ночью 1 января в Харькове, вероятно, будет идти небольшой снег с дождем, температура -1, а днем снова потеплеет до +2.

Погода на Новый год 2023 в Днепре

В Днепре 31 декабря и 1 января дождь. В канун Нового года прогнозируют до +7, в ночь на 1 января +1, днем потеплеет до +5.

Погода на Новый год 2023 в Одессе

Тепло на Новый год будет и в Одессе. 31 декабря в городе возможен небольшой дождь и +9.

В новогоднюю ночь температура снизится до 0 градусов, а днем 1 января потеплеет до +5, и даже выглянет солнце.

Погода на Новый год 2023 во Львове

Во Львове будет пролетать снег и накрапать дождь. Днем 31 января ожидается +1, в ночь на 1 января температура снизится до 0, днем повысится до +2 градусов.

Погода на Новый год 2023 в Ужгороде (Закарпатье)

На Новый год в Ужгороде возможны небольшие осадки в виде дождя и снега. Днем 31 декабря +2, ночью 1 января – около 0 градусов. А днем температура снова повысится до +2 градусов тепла.

Источник: Gismeteo