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Отменены тысячи рейсов, увеличилось количество ДТП: в США бушует зимний шторм

Юля Захарченко, редактор ленты
Отменены тысячи рейсов, увеличилось количество ДТП: в США бушует зимний шторм
Фото: Pexels

На территории Соединенных Штатов Америки отменили более 5,7 тыс. рейсов на фоне сильных зимних штормов, нарушивших работу аэропортов в канун Рождества.

По данным иностранных изданий, в результате шторма оборваны линии электропередач. Из-за непогоды в США увеличилось количество смертельных ДТП, также массово отменяются рейсы.

– Шторм был почти беспрецедентным по масштабам, протянувшись от Больших озер вблизи Канады до Рио-Гранде вдоль границы с Мексикой. Около 60% населения США столкнулись с рекомендациями или предупреждениями о зимней погоде, и температура резко упала ниже нормы с востока от Скалистых гор до Аппалачей, — сообщает Национальная метеорологическая служба США.

Ожидается, что низкие температуры и порывистый ветер приведут к ледяному ветру в центральной и восточной части США во время зимних праздников. В спасательной службе отмечают, что погодные условия могут создать потенциальную опасность для жизни путешественников.

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— В некоторых регионах пребывание на открытом воздухе может привести к обморожению в считанные минуты, — говорится в сообщении.

По данным веб-сайта PowerOutage, отслеживающего отчеты коммунальных служб, в США начались сильные перебои в электроснабжении, которые до конца недели повлияют на работу миллионы предприятий.

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Источник: The Guardian
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