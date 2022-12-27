Декабрь, 27 в 9:09

По состоянию на 27 декабря Вооруженные силы Украины ликвидировали более 103 тыс. российских оккупантов.

Об этом говорится в ежедневной сводке Генерального штаба ВСУ.

Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Лиманском направлениях.

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Потери РФ в войне на 27.12.2022:

личного состава – около 103 220 (+620) человек ликвидировано,

танков ‒ 3016 ед,

боевых бронированных машин ‒ 6024 (+7) ед,

артиллерийских систем – 1998 (+2) ед,

РСЗО – 418 ед,

средств ПВО ‒ 212 ед,

самолетов – 283 ед,

вертолетов – 267 ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня — 1707 ед,

крылатых ракет ‒ 653,

кораблей /катеров ‒ 16 ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 4652 (+5) ед,

специальной техники – 179 (+1) ед.

Напомним, что война в Украине продолжается уже 307-й день.