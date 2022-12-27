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Факты / Україна

ВСУ за сутки ликвидировали по меньшей мере 620 оккупантов

Марта Бондаренко, редактор ленты
Війна в Україні
Фото: Генштаб ВСУ

По состоянию на 27 декабря Вооруженные силы Украины ликвидировали более 103 тыс. российских оккупантов.

Об этом говорится в ежедневной сводке Генерального штаба ВСУ.

Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Лиманском направлениях.

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Потери РФ в войне на 27.12.2022:

  • личного состава – около 103 220 (+620) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 3016 ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 6024 (+7) ед,
  • артиллерийских систем – 1998 (+2) ед,
  • РСЗО – 418 ед,
  • средств ПВО ‒ 212 ед,
  • самолетов – 283 ед,
  • вертолетов – 267 ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 1707 ед,
  • крылатых ракет ‒ 653,
  • кораблей /катеров ‒ 16 ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 4652 (+5) ед,
  • специальной техники – 179 (+1) ед.

Напомним, что война в Украине продолжается уже 307-й день.

Источник: Генштаб ВСУ
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