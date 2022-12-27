ВСУ за сутки ликвидировали по меньшей мере 620 оккупантов
Фото: Генштаб ВСУ
По состоянию на 27 декабря Вооруженные силы Украины ликвидировали более 103 тыс. российских оккупантов.
Об этом говорится в ежедневной сводке Генерального штаба ВСУ.
Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Лиманском направлениях.
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Потери РФ в войне на 27.12.2022:
- личного состава – около 103 220 (+620) человек ликвидировано,
- танков ‒ 3016 ед,
- боевых бронированных машин ‒ 6024 (+7) ед,
- артиллерийских систем – 1998 (+2) ед,
- РСЗО – 418 ед,
- средств ПВО ‒ 212 ед,
- самолетов – 283 ед,
- вертолетов – 267 ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 1707 ед,
- крылатых ракет ‒ 653,
- кораблей /катеров ‒ 16 ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 4652 (+5) ед,
- специальной техники – 179 (+1) ед.
Напомним, что война в Украине продолжается уже 307-й день.