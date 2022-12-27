Последствия взрывов на аэродроме в Энгельсе и подготовка РФ к новому удару: 307-й день войны (онлайн)
В результате взрывов на российском аэродроме в Энгельсе повреждены по меньшей мере два стратегических бомбардировщика.
По словам Зеленского, в Донецкой области оккупанты тратят все доступные им ресурсы, однако ситуация остается тяжелой.
РК Patriot будут в Украине менее чем за полгода, сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба.
Украинцы смогут отпраздновать Новый год без отключения электроэнергии, если российские оккупанты не нанесут новых ударов по энергетической инфраструктуре.
Об этом в эфире национального телемарафона заявил министр энергетики Герман Галущенко.
– Есть такое ощущение, что россияне не отказались от того, чтобы дальше обстреливать нашу энергосистему. Они привязываются к определенным датам. И, возможно, Новый год – это одна из таких дат, когда они попытаются максимально нанести вред, – отметил Галущенко.
В понедельник, 26 декабря, российские оккупанты планировали нанести новый массированный удар по территории Украины.
Об этом заявил советник Офиса президента Алексей Арестович в программе Фейгин Live, комментируя взрывы на российском аэродроме Энгельс-2.
— Почему-то в который раз не повезло авиабазе в Энгельсе. 10 самолетиков улетело прятаться на другие авиабазы от греха подальше. Поэтому и не произошел удар. Но он был готов сегодня, – сказал он.