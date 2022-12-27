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Украинцы смогут отпраздновать Новый год без отключения электроэнергии, если российские оккупанты не нанесут новых ударов по энергетической инфраструктуре.

Об этом в эфире национального телемарафона заявил министр энергетики Герман Галущенко.