Декабрь, 29 в 18:48

В результате ударов по российскому аэродрому в Энгельсе 26 декабря поражены самолеты и транспортные средства оккупантов. Количество убитых составляет более трех человек.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов. Он отметил, что точная информация о потерях противника уточняется.

— Речь идет действительно о более чем трех погибших, о чем было заявлено со стороны рашистов сначала, — сказал представитель ГУР.

По словам Юсова, “инциденты” в Энгельсе являются прямым следствием агрессивной войны РФ против Украины, а также свидетельством деградации РФ – инфраструктурной, военной, оборонной и управленческой.

Сейчас смотрят

— За происходящее на территории государства-агрессора отвечает правительство государства-агрессора в лице диктатора Путина. Очевидно, это не первый и не последний подобный “досадный” случай, и в дальнейшем будущая военная инфраструктура РФ будет деградировать. Такие инциденты, наверное, будут продолжаться и дальше, — сказал представитель ГУР.

Напомним, что с утра 26 декабря прогремели взрывы на военном аэродроме в Энгельсе Саратовской области.

Согласно неофициальным данным, тогда были повреждены по меньшей мере пять самолетов, есть погибшие и раненые, разрушена диспетчерская башня.

Очередная атака на авиабазу в Энгельсе произошла сегодня, 29 декабря.