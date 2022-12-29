Більше трьох загиблих: в ГУР розповіли про наслідки вибухів в Енгельсі 26 грудня
Внаслідок ударів по російському аеродрому в Енгельсі 26 грудня уражено літаки та транспортні засоби окупантів. Кількість убитих становить більше ніж троє осіб.
Про це в ефірі національного телемарафону повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов. Він зазначив, що точна інформація про втрати противника уточнюється.
– Йдеться справді про більш ніж трьох загиблих, про що було заявлено з боку рашистів спочатку, – сказав представник ГУР.
За словами Юсова, “інциденти” в Енгельсі є прямим наслідком агресивної війни РФ проти України, а також свідченням деградації РФ – інфраструктурної, військової, оборонної та управлінської.
– За те, що відбувається на території держави-агресора, відповідає уряд держави-агресора в особі диктатора Путіна. Очевидно, це не перший і не останній подібний “прикрий” випадок і надалі майбутня військова інфраструктура РФ деградуватиме. Такі інциденти, напевно, продовжуватимуться й надалі, – сказав представник ГУР.
Нагадаємо, що зранку 26 грудня прогриміли вибухи на військовому аеродромі в Енгельсі Саратовської області.
Згідно з неофіційними даними, тоді були пошкоджені щонайменше п’ять літаків, є загиблі та поранені, зруйнована диспетчерська вежа.
Чергова атака на авіабазу в Енгельсі сталась сьогодні, 29 грудня.