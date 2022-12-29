Сколько войск РФ вокруг Украины и что будет, если вступит Беларусь: в Генштабе рассказали
Россия накопила вокруг границ Украины 22 тысячи военных. Это вдвое меньше, чем было перед началом полномасштабного вторжения.
Об этом рассказал заместитель начальника управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.
— На сегодня группировка российских войск, которые развернуты в Беларуси, Брянской, Курской областях Российской Федерации вдвое меньше того, что было задействовано для наступления на Киев в феврале текущего года — 22 тыс. против 40,5 тыс. оккупантов.
Даже в случае привлечения всех боевых белорусских частей из состава сухопутных войск и сил специальных операций, общая группировка войск агрессора будет насчитывать около 30 тыс. человек, что все равно меньше того, которое участвовало в полномасштабном вторжении, — сказал Громов.
Российские оккупанты продолжают тренировать своих бойцов на белорусских полигонах, сейчас там насчитывается до 11 тыс. личного состава и более 400 единиц вооружения и военной техники.
Напомним, Громов рассказал, что Россия поднимает носители гиперзвуковых ракет Кинжал, чтобы выявлять системы украинской ПВО.