Грудень, 29 в 15:59

Росія накопичила навколо кордонів України 22 тис. військових. Це удвічі менше, ніж було перед початком повномасштабного вторгнення.

Про це розповів заступник начальника управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов.

– На сьогодні угруповання російських військ, які розгорнуті у Білорусі, Брянській, Курській областях Російської Федерації удвічі менше того, що було задіяно для наступу на Київ у лютому поточного року – 22 тис. проти 40,5 тис. окупантів. Навіть у разі залучення всіх бойових білоруських частин зі складу сухопутних військ та сил спеціальних операцій, спільне угруповання військ агресора буде налічувати близько 30 тис. осіб, що все одно менше того, яке брало участь у повномасштабному вторгненні, – сказав Громов.

Російські окупанти продовжують тренувати своїх бійців на білоруських полігонах. Наразі там налічується до 11 тисяч особового складу та понад 400 одиниць озброєння та військової техніки.

Зараз дивляться

Нагадаємо, Громов розповів, що Росія підіймає носії гіперзвукових ракет Кинджал, щоб виявляти системи української ППО.