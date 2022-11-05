Ноябрь, 05 в 17:49

Оборону Киева от российских войск, которая происходила в конце февраля – в марте этого года, можно считать важнейшей битвой за город нашей эпохи.

Об этом заявил в интервью Forbes заведующий кафедрой Института современной войны в Вест-Пойнте, американский военный эксперт Джон Спенсер. Он является специалистом по ведению боев в городских условиях.

Спенсер объяснил, что города являются экономическими, политическими и логистическими центрами. И именно поэтому армия РФ пытается захватить их.

Сейчас смотрят

– Каждый город уникален, и каждая городская битва тоже. Каждый город имеет свою историю, рельеф местности, население. Важнейшей битвой за город нашей эпохи стало сражение за Киев: именно он изначально был главной целью россиян, — подчеркнул эксперт, добавив, что битвы за города Украины войдут в историю.

По мнению Спенсера, России необязательно было брать под контроль всю территорию Украины в начале полномасштабного вторжения, достаточно было ворваться в столицу. Именно поэтому битва за Киев была столь важна.

Отдельно он отметил оборону Мариуполя, во время которой украинские защитники более 80 дней сдерживали 20-тысячную группировку войск РФ.

По словам Спенсера, каждая подобная битва влияет как на ход войны, так и на национальное сознание.

– Оборона Мариуполя станет важной вехой в истории Украины, как в американской истории ею стали, например, битвы под Аламо и Геттисбургом, – заявил он.

Эксперт отметил, что был одним из тех, кто не считал, что “украинцы сдадутся за 72 часа” после полномасштабного вторжения РФ.

Джон Спенсер добавил, что его поразили украинские военные, которые напоминают миру, что самое главное “воля к сопротивлению, воля к победе”.

– Из войны в Украине можно извлечь множество уроков… Технологии, вооружение, логистика, разведка – это очень важно. Но глубинный залог успеха в любой войне – это желание народа и его армии упорно сражаться, — сообщил военный эксперт.

Как известно, российские войска зашли на территорию Киевской области в первый день полномасштабного вторжения и пытались продвинуться к пригороду Киева. Украинские защитники оказали мужественное сопротивление, и в конце марта оккупанты начали отступать с севера Украины.

2 апреля Минобороны Украины сообщило, что вся территория Киевской области освобождена от российских регулярных войск.