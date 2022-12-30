Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна

Плюс 4 ракеты, дроны и вертолет: новые данные о работе ВСУ во время атаки 29 декабря

Татьяна Забожко, редактор ленты
Плюс 4 ракеты, дроны и вертолет: новые данные о работе ВСУ во время атаки 29 декабря

Украинские защитники во время массированной атаки 29 декабря сбили 58 крылатых ракет, а не 54, как сообщалось ранее.

Уточненные данные о работе ВСУ сообщили 30 декабря в Воздушных силах.

В общей сложности армия РФ накануне выпустила для обстрела украинских городов 70 крылатых ракет (29 декабря было сообщено о 69, – Ред.).

Сейчас смотрят

Кроме того, на восточном направлении противовоздушная оборона Воздушных сил уничтожила три разведывательных беспилотника и вертолет Ми-8.

Еще один беспилотник – Орлан-10 – украинским военным удалось уничтожить во время ракетной атаки в Киевской области.

Как отметили в Воздушных силах, оккупанты планировали использовать БПЛА для воздушной разведки и выявления позиций украинской противовоздушной обороны.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 310-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Воздушные силы ВСУ

Фото: Андрей Небитов

Теги: , , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка