Плюс 4 ракеты, дроны и вертолет: новые данные о работе ВСУ во время атаки 29 декабря
Украинские защитники во время массированной атаки 29 декабря сбили 58 крылатых ракет, а не 54, как сообщалось ранее.
Уточненные данные о работе ВСУ сообщили 30 декабря в Воздушных силах.
В общей сложности армия РФ накануне выпустила для обстрела украинских городов 70 крылатых ракет (29 декабря было сообщено о 69, – Ред.).
Кроме того, на восточном направлении противовоздушная оборона Воздушных сил уничтожила три разведывательных беспилотника и вертолет Ми-8.
Еще один беспилотник – Орлан-10 – украинским военным удалось уничтожить во время ракетной атаки в Киевской области.
Как отметили в Воздушных силах, оккупанты планировали использовать БПЛА для воздушной разведки и выявления позиций украинской противовоздушной обороны.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 310-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: Воздушные силы ВСУ
Фото: Андрей Небитов