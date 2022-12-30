Декабрь, 30 в 11:28

Украинские защитники во время массированной атаки 29 декабря сбили 58 крылатых ракет, а не 54, как сообщалось ранее.

Уточненные данные о работе ВСУ сообщили 30 декабря в Воздушных силах.

В общей сложности армия РФ накануне выпустила для обстрела украинских городов 70 крылатых ракет (29 декабря было сообщено о 69, – Ред.).

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Кроме того, на восточном направлении противовоздушная оборона Воздушных сил уничтожила три разведывательных беспилотника и вертолет Ми-8.

Еще один беспилотник – Орлан-10 – украинским военным удалось уничтожить во время ракетной атаки в Киевской области.

Как отметили в Воздушных силах, оккупанты планировали использовать БПЛА для воздушной разведки и выявления позиций украинской противовоздушной обороны.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 310-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Воздушные силы ВСУ

Фото: Андрей Небитов