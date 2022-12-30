Плюс 4 ракети, дрони та вертоліт: нові дані про роботу ЗСУ під час атаки 29 грудня

Грудень, 30 в 11:28

Українські захисники під час масованої атаки 29 грудня збили 58 крилатих ракет, а не 54, як повідомлялося раніше.

Уточнені дані щодо роботи ЗСУ повідомили 30 грудня в Повітряних силах.

Загалом армія РФ випустила для обстрілу українських міст напередодні 70 крилатих ракет (29 грудня було повідомлено про 69, – Ред.).

Зараз дивляться

Крім того, на східному напрямку протиповітряна оборона Повітряних сил знищила три розвідувальні безпілотники та вертоліт Мі-8.

Ще один безпілотник – Орлан-10 – українським військовим вдалося знищити під час ракетної атаки в Київській області.

Як наголосили в Повітряних силах, окупанти планували використати БпЛА для повітряної розвідки та виявлення позицій української протиповітряної оборони.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 310-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ

Фото: Андрій Нєбитов