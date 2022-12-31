Освобождение Новоселовского и ухудшение ситуации на ЗАЭС: 311-е сутки войны (онлайн)

Украинские военные освободили от российских оккупантов поселок Новоселовское в Луганской области. Во время штурма ВСУ российские подразделения понесли потери, а часть оккупантов попали в плен.

Кабинет министров продлил еще на месяц отсрочку от призыва для забронированных военнообязанных. Суммарный срок продления отсрочек увеличен с двух до трех месяцев.

Министр обороны Алексей Резников заверил, что украинская армия готовится ко всем сценариям войны. В частности, остается риск нового наступления войск РФ. По словам Резникова, оно может ориентировочно состояться не раньше февраля.

Во время очередного обстрела была повреждена единственная резервная линия электропередачи к Запорожской атомной электростанции.