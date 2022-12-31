Цілили Іскандером у військове містечко: РФ вдарила балістичною ракетою по Чернігівщині

Грудень, 31 в 11:50

Уночі 31 грудня російські війська завдали ракетного удару по Чернігівській області.

За словами керівника обласної військової адміністрації В’ячеслава Чауса, цілили окупанти по одному із військових містечок.

– За попередньою інформацією, це була балістична ракета Іскандер, траєкторію якої практично неможливо відстежити протиповітряній обороні, – зазначив В’ячеслав Чаус.

На щастя, загиблих немає.

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До слова, днями в області зросла інтенсивність обстрілів.

Упродовж кількох днів ворог гатить з артилерії, мінометів та реактивних систем залпового вогню.

Напередодні в Семенівці від російського снаряду загинула жінка.

– Ворог-терорист. Саме такий вигляд має агонія. Саме тому в ці дні треба бути максимально пильними, – пояснює керівник ОВА.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 311-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: В’ячеслав Чаус

Фото: Міноборони РФ