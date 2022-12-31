Цілили Іскандером у військове містечко: РФ вдарила балістичною ракетою по Чернігівщині
Уночі 31 грудня російські війська завдали ракетного удару по Чернігівській області.
За словами керівника обласної військової адміністрації В’ячеслава Чауса, цілили окупанти по одному із військових містечок.
– За попередньою інформацією, це була балістична ракета Іскандер, траєкторію якої практично неможливо відстежити протиповітряній обороні, – зазначив В’ячеслав Чаус.
На щастя, загиблих немає.
До слова, днями в області зросла інтенсивність обстрілів.
Упродовж кількох днів ворог гатить з артилерії, мінометів та реактивних систем залпового вогню.
Напередодні в Семенівці від російського снаряду загинула жінка.
– Ворог-терорист. Саме такий вигляд має агонія. Саме тому в ці дні треба бути максимально пильними, – пояснює керівник ОВА.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 311-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Джерело: В’ячеслав Чаус
Фото: Міноборони РФ