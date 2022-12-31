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Факты / Україна

Один человек погиб, трое раненых: что известно об ударе по Соломенскому району Киева

Татьяна Забожко, редактор ленты
Один человек погиб, трое раненых: что известно об ударе по Соломенскому району Киева
Фото: Depositphotos

Днем 31 декабря прогремел между жилыми домами в Соломенском районе Киева.

Обновлено в 14:40. По предварительной информации, один человек погиб.

– Медики сейчас госпитализируют трех пострадавших женщин.

Спасатели работают на местах взрывов, – сообщил городской глава Киева Виталий Кличко.

Обновлено в 14:19. Один из взрывов раздался между жилыми домами в Соломенском районе столицы.

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– Все службы направляются на место. Детали – впоследствии, – сообщил мэр.

Отметим, что работу противовоздушной обороны уже подтвердили в городской военной администрации.

– В Киеве и области работает ПВО! – отметили в КМВА.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 311-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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