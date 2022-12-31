Один человек погиб, трое раненых: что известно об ударе по Соломенскому району Киева
Днем 31 декабря прогремел между жилыми домами в Соломенском районе Киева.
Обновлено в 14:40. По предварительной информации, один человек погиб.
– Медики сейчас госпитализируют трех пострадавших женщин.
Спасатели работают на местах взрывов, – сообщил городской глава Киева Виталий Кличко.
Обновлено в 14:19. Один из взрывов раздался между жилыми домами в Соломенском районе столицы.
– Все службы направляются на место. Детали – впоследствии, – сообщил мэр.
Отметим, что работу противовоздушной обороны уже подтвердили в городской военной администрации.
– В Киеве и области работает ПВО! – отметили в КМВА.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 311-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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