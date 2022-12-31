Одна людина загинула, 13 поранених: що відомо про удар по Солом’янському району Києва

Грудень, 31 в 15:51

Удень 31 грудня пролунав вибух між житловими будинками в Солом’янському районі Києва.

Оновлено о 15:51. Наразі відомо про одного загиблого та 13 постраждалих. Інформація щодо поранених та руйнувань уточнюється.

Оновлено о 15:34. Унаслідок ракетної атаки на Київ на цю годину до медзакладів столиці госпіталізували вже 11 постраждалих.

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Оновлено о 15.22. Журналісти Freeдом зафільмували, як пораненому журналісту з Японії допомагають дістатися до карети швидкої допомоги.

Оновлено о 15:08. Серед восьми постраждалих під час атаки на Київ – журналіст із Японії. Його госпіталізують медики.

Оновлено о 14:59. Загинув літній чоловік. Ще семеро постраждалих у двох місцях вибухів у Солом’янському районі.

Одна людина – в украй важкому стані.

Оновлено о 14:48. Постраждалих уже п’ятеро.

Ще двох чоловіків медики госпіталізують з місця вибуху в Солом’янському районі столиці.

Оновлено о 14:40. За попередньою інформацією, одна людина загинула.

– Медики зараз госпіталізують трьох постраждалих жінок. Рятувальники працюють на місцях вибухів, – повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

Оновлено о 14:19. Один із вибухів пролунав між житловими будинками в Солом’янському районі столиці.

– Усі служби прямують на місце. Деталі – згодом, – повідомив мер.

Зауважимо, що роботу протиповітряної оборони вже підтвердили в міській військовій адміністрації.

– У Києві та області працює ППО! – зазначили в КМВА.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 311-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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