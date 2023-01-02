Масштабная воздушная тревога: РФ снова атакует Украину дронами Shahed-136
В ночь с 1 на 2 января Россия снова атаковала города Украины иранскими дронами-камикадзе типа Shahed.
Обновлено 00:45. Глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин подтвердил работу ПВО в области.
Обновлено 00:15. В Киеве и области работают силы противовоздушной обороны. Информацию подтвердил глава Киевской ОВ Алексей Кулеба.
Пользователи сети сообщают о взрывах, как на правом, так и на левом берегу столицы.
Раньше взрывы слышали жители Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской и Николаевской областей. По предварительной информации, там тоже сработало ПВО.
По состоянию на 23.40 воздушная тревога объявлена в ряде областей Украины.
Ранее о запуске вражеских дронов на территорию Украины сообщал глава Николаевской ОВО Виталий Ким.
В мониторинговых Telegram-каналах писали, что в южных областях зафиксированы БПЛА типа Shahed, летящие в северном и западном направлениях.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 312-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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