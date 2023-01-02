Январь, 01 в 23:52

В ночь с 1 на 2 января Россия снова атаковала города Украины иранскими дронами-камикадзе типа Shahed.

Обновлено 00:45. Глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин подтвердил работу ПВО в области.

Сейчас смотрят

Обновлено 00:15. В Киеве и области работают силы противовоздушной обороны. Информацию подтвердил глава Киевской ОВ Алексей Кулеба.

Пользователи сети сообщают о взрывах, как на правом, так и на левом берегу столицы.

Раньше взрывы слышали жители Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской и Николаевской областей. По предварительной информации, там тоже сработало ПВО.

По состоянию на 23.40 воздушная тревога объявлена в ряде областей Украины.

Ранее о запуске вражеских дронов на территорию Украины сообщал глава Николаевской ОВО Виталий Ким.

В мониторинговых Telegram-каналах писали, что в южных областях зафиксированы БПЛА типа Shahed, летящие в северном и западном направлениях.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 312-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.