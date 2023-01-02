Январь, 01 в 23:09

В результате ракетной атаки РФ 31 декабря значительные повреждения получили здания Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

В частности, повреждены корпуса ННЦ Институт биологии и медицины и ННИ высоких технологий, факультетов психологии, социологии, компьютерных наук и кибернетики, радиофизики, электроники и компьютерных систем, механико-математического и географического факультетов, кафедры ядерной физики, криогенного комплекса, спорткомплекса, Украинского физико-математического лицея и некоторых общежитий студгородка.

Ущерб, нанесенный падением ракеты, в разы будет превышать тот, который получил университет во время массированного обстрела столицы 10 октября.

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Напомним, что 31 декабря Россия нанесла массированный удар по городам Украины. Вражеские ракеты попали в гражданские объекты в Киеве, Хмельницком, Николаеве и Запорожье.

В результате атаки в столице пострадали 22 человека, погиб пожилой мужчина.

В Соломенском районе Киева обломки ракеты попали в частный дом. В Печерском районе повреждена гостиница и вылетели стекла во Дворце Украины.

В Святошинском районе обломки ракеты упали на стадион Темп. Также, по данным мэра Виталия Кличко, в Киеве в результате ракетной атаки повреждены три школы и детсад.

Фото: КНУ