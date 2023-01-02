Січень, 01 в 23:52

У ніч з 1 на 2 січня Росія знову атакувала міста України іранськими дронами-камікадзе типу Shahed.

Оновлено 00:45. Голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін підтвердив роботу ППО в області.

Зараз дивляться

Оновлено 00:15. У Києві та області працюють сили протиповітряної оборони. Інформацію підтвердив голова Київської ОВА Олексій Кулеба.

Користувачі мережі повідомляють про вибухи як на правому, так і на лівому березі столиці.

Раніше вибухи чули жителі Кіровоградської, Дніпропетровської, Запорізької та Миколаївської областей. За попередньою інформацією, там теж спрацювала ППО.

Станом на 23:40 повітряна тривога оголошена у низці областей України.

Раніше про запуск ворожих дронів на територію України повідомляв очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

У моніторингових Telegram-каналах писали, що у південних областях зафіксовано БПЛА типу Shahed, які летять у північному та західному напрямках.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 312-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.