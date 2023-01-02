Масштабна повітряна тривога: РФ знову атакує Україну дронами Shahed-136
У ніч з 1 на 2 січня Росія знову атакувала міста України іранськими дронами-камікадзе типу Shahed.
Оновлено 00:45. Голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін підтвердив роботу ППО в області.
Оновлено 00:15. У Києві та області працюють сили протиповітряної оборони. Інформацію підтвердив голова Київської ОВА Олексій Кулеба.
Користувачі мережі повідомляють про вибухи як на правому, так і на лівому березі столиці.
Раніше вибухи чули жителі Кіровоградської, Дніпропетровської, Запорізької та Миколаївської областей. За попередньою інформацією, там теж спрацювала ППО.
Станом на 23:40 повітряна тривога оголошена у низці областей України.
Раніше про запуск ворожих дронів на територію України повідомляв очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.
У моніторингових Telegram-каналах писали, що у південних областях зафіксовано БПЛА типу Shahed, які летять у північному та західному напрямках.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 312-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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