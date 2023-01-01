Работа ПВО в Новогоднюю ночь и сирены по всей Украине: что происходит на 312-й день войны (онлайн)

Россия 31 декабря нанесла удары по Киеву, Хмельницкому, Запорожью, Николаеву и другим населенным пунктам Украины. В результате атак врага, есть пострадавшие и погибшие.

Среди пострадавших в Киеве во время обстрела оказался и японский журналист Ватару Секита.

Вечером 31 декабря оккупанты запустили на территорию Украины дроны-камикадзе, по которым отработала украинская ПВО.

140 украинцев и украинок вернулись домой из российского плена. Среди них, защитники Мариуполя, острова Змеиный, добровольцы ТРО из Славутича, а также бойцы с Бахмутского направления.